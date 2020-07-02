Kırıkkale'de otomobil refüje devrildi: 2 yaralı
Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
02.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:23
Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bakican Er'in kullandığı 71 DV 996 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Kırıkkale girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Abdülkerim Çiftçi, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA