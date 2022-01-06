KIRIKKALE'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

KIRIKKALE'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Hasan İşcan (55) yönetimindeki 71 BH 342 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Demirci'nin (20) kullandığı 06 BGR 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken, otomobil ise yol kenarındaki boş araziye düştü. Kazada sürücüler Hasan İşcan ve Mahmut Demirci'nin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan aynı aileden Solmaz (38), Himmet (39), Ömer (14) ile Esmanur Demirci (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.