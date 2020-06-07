Kırıkkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobil ve cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
07.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:06
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobil ve cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Büyükkaya idaresinde 06 ARR 78 plakalı otomobil, ile Erkal Hasgül'ün kullandığı 71 BH 199 plakalı cip, Kaman-Ankara kara yolu Yeşilevler Mahallesi Hastane kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Gülcan Büyükkaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA