Kırıkkale'de otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
17.03.2021 01:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:51
KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, 23.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Ulusoy (31) yönetimindeki 06 AK 2238 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Ulusoy, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaza hakkında incelme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN