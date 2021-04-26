Kırıkkale'de otomobil devrildi: 7 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
K.Y. idaresindeki 55 RZ 053 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 69. kilometresinde refüjden karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki E.C.Y, H.Y, T.Y, A.Y, E.C.Y. ve Ç.Y. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen