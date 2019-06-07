Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Zekiye Daloğlu idaresindeki 34 GA 742 plakalı otomobil Kırıkkale-Kayseri kara yolu Şekerpınarı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Derkan ve Ömer Ege Daloğlu, Mercan ve Fatih Dağ yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA
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