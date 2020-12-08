Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı

08.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:50
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı

KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilip, ters döndü.

KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilip, ters döndü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Tayfun Dursun yönetimindeki 40 AAP 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, ters döndü. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Zeynep, Bahattin ve Tokay Dursun yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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