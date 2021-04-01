KIRIKKALE - Otomobil devrildi: 2 yaralı
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Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.
Ender Ö. idaresindeki 58 ABE 050 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Etiler Mahallesi mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Çevre Altı Caddesi'ne devrildi.
Kazada sürücü Ender Ö. ile araçta bulunan Cansel U. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen