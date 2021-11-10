Kırıkkale'de otobüsteki çantada 3 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yolcu otobüsünde bir çantada 3 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada aracın bagajındaki bir çantada 3 kilo 780 gram kubar esrar buldu.

Gözaltına alınan çantanın sahibi M.E.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından aranan ve hakkında 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun E.A'nın Kırıkkale'ye geleceği bilgisine ulaştı.

İhbarı değerlendiren ekipler, kontrol noktasında E.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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