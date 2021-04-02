Kırıkkale'de otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri sundu

Kırıkkale'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı.

Kırıkkale'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı.

Adnan Şener Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, otizmli öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösterisinin ilgiyle izlendiği etkinlikte, polis motosikletine binerek bir süre zaman geçiren öğrencilerin mutluluğu dikkati çekti.

Sezer çifti, daha sonra otizmli öğrencilerin yaptığı resimleri inceleyerek, öğretmenlerden bilgi aldı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Sezer, bütün dünyayı ve insanlığı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün farkında olmaya davet etti.

Sezer, bugün bu öğrencilerin eğitimle ve destekle neler yapabileceklerini gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında bizden, normal insanlardan çok daha üstün ve farklı yetenekleri olan kardeşlerimiz. Bizi tamamlayan, bizlerin onları tamamladığı bir dünyada yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi çoğu dahinin otizmli olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bizim otizmli kardeşlerimizden, çocuklarımızdan öğrenecek çok şeylerimiz var. Bizlerin de ailelerimize ve çocuklarımıza destek olup bu yeteneklerini insanlığın faydasına sunacak şekilde geliştirmelerine destek olmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen