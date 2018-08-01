Kırıkkale'de Ot Yangını

Kırıkkale'de demiryolu kenarında çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Millet Bulvarı üzerinde bulunan demiryolunun kenarlarında bulunan otlarda yangın çıktı.

Burada bulunan ve kullanılmayan yakıt vagonları da rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demiryolunun sağında ve solundaki otoparklarda bulunan araçlara ve çevredeki iş yerlerine yangını sıçramada kontrol altına aldı.