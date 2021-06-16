Kırıkkale'de OSB'deki işçilere Covid-19 aşısı
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Kırıkkale'de OSB'deki işçilere Covid-19 aşısı

Kırıkkale'de OSB'deki işçilere Covid-19 aşısı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan mobilya fabrikasında çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı yapıldı.

KIRIKKALE'de, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan mobilya fabrikasında çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklamasının ardından, Kırıkkale'de mobil sağlık ekipleri harekete geçti. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı uygulandı.İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, "İlçe sağlık müdürlükler ve toplum sağlığı merkezlerimizde ki sağlık personelleriyle beraber Organize Sanayi Bölgelerinde aşı çalışmalarına başladık" dedi. Fabrika işçisi Sedat Değirmenci ise, "Herkes aşısını yaptırsın, ülkemiz bu hastalıktan kurtulsun" diye konuştu.


Kırıkkale'de OSB'deki işçilere Covid-19 aşısı
Kırıkkale'de OSB'deki işçilere Covid-19 aşısı
Kırıkkale'de OSB'deki işçilere Covid-19 aşısı
Kırıkkale'de OSB'deki işçilere Covid-19 aşısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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