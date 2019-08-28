Kırıkkale'de OSB'de patlama: 4 yaralı

28.08.2019 22:31

Kırıkkale'de Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan zift üretim tesisinde tanker kapağının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, OSB'de akşam saatlerinde özel bir firmaya zift üretim tesisinde sıcak asfalttan kaynaklanan basınç nedeniyle tanker kapağı patlamadı. Patlamada A.B. (35), M.B. (48), M.C. (55) ve Hawkar S. (32) isimli işçiler yaralandı. Olay yerine 112 acil servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Patlama sonrası olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu tesis de incelemelerde bulundu. Vali Sezer, "Burada tamamen petrol tankerindeki kapağındaki sıkışmadan kaynaklanan bir basınç söz konusu patlama yok. Bu basınç nedeniyle 4 tane arkadaşımız da hafif yaralandı. Onlarında şuanda hastanede tedavileri yapılıyor. Çok şükür ucuz atlatılmış bir kaza" dedi.



Şantiye görevlisi Emin Bal ise, "Sıcak asfalt patladı. Tankerin kapağını açarken oldu. Bende yan tarafta güvenlik görevlisiyim. Gördüm ve direk 112'yi aradım" şeklinde konuştu.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA