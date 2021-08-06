Kırıkkale'de ormanlar havadan ve karadan denetleniyor

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca kentteki ormanlık alanlar, muhtemel yangınlara karşı hem havadan hem de karadan denetleniyor.

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca kentteki ormanlık alanlar, muhtemel yangınlara karşı hem havadan hem de karadan denetleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent sınırları içerisinde bir kısmı meşe, iğde ve söğüt ağaçlarından oluşan yaklaşık 40 orman ve ağaçlandırma sahası bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi ve Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde düzenlenen devriye faaliyetleri artırıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı hassas bölgeler gözetleme kulelerinin dışında drone, maket uçak, kamera, fotokapan gibi sistemlerden de yararlanılarak kontrol edilmeye başlanırken muhtarlar, çobanlar, avcılar, arıcılık yapanlar ve mevsimlik tarım işçilerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Önleyici kolluk devriyelerince ormanların ve ağaçlandırma sahalarının 24 saat esasına göre denetim ve kontrolü aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Tüm bu faaliyetlere ilave olarak Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin koordinatörlüğünde 1 Mayıs 2021 tarihinde başlatılan ve İI Tarım ve Orman Müdürlüğüyle müşterek yürütülen 'Anız Yakan Geleceğini Yakar Projesi' kapsamına orman yangınları da dahil edilerek, özellikle ormanlık alanlara yakın köylerde yaşayan vatandaşlara bilgi vermek amacıyla ek 5 bin broşür ile bin afiş bastırıldı.

Kasıt veya ihmal sonucu yangın çıkaranlara Çevre Kanunu ile Orman Kanunu gereğince yasal işlem uygulanacak.

Kırıkkale Valiliğince bulunan ormanlık alanları ve doğal hayatı korumak, meydana gelebilecek orman yangınlarına anından müdahale edebilmek ve olası kundaklama olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla yetkili kişiler dışında ormanlık ve ağaçlandırma sahalarına girişler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik