KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
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KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ve ahırda sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ve ahırda sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde C.Ö'nün (38) ormanlık araziye yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

C.Ö'ye ait ahırda yapılan aramada 80 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan düzenek bulundu, ormanlık arazide de bin 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı
KIRIKKALE - Ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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