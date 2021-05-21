Kırıkkale'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı başlatılan Sahil Rüzgarı Operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı başlatılan Sahil Rüzgarı Operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tabanca ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlının, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin Antalya'da, diğerinin de Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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