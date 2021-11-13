Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de okullardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son günlerde gece saatlerinde il merkezindeki 5 okuldan 3 bin 70 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı E.G'yi kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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