Kırıkkale'de okullarda dezenfekte çalışması

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, eğitim öğretimin başlamasının ardından öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda bulunmaları için okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Tam zamanlı eğitimin başlamasıyla birlikte uzun süredir boş kalan okullarda öğrenciler, sınıfları doldurdu. Kırıkkale Belediyesi ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında da korona virüse karşı sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı. Okulların sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığına öncelik veriyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, sağlığın her şeyden önde geldiğini kaydetti. Bakır, "Şehrimiz içerisindeki okullarda korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Çocuklarımızı salgından korumak için dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdık, bu kapsamda Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımızın eğitimlerini aksatmadan sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için dezenfekte çalışmalarını belirli periyotta tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz" dedi - KIRIKKALE