Kırıkkale'de okullar tatil edildi, vatandaşlar gece yarısı sokaklara çıktı

Yoğun kar yağışına rağmen vatandaşlar gece yarısı sokağa çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İl merkezinde etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşlar gece yarısı sokağ çıkarak anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışını etkisini gösterdi. Valilik tarafından okullar bir gün tatil edildi. Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli tüm resmi-özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kırıkkale'de yoğun kar yağışına rağmen gece yarısı sokağa çıkan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Parkı'nda kartopu oynayan gençler ise karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise ATV motorları ile Cumhuriyet Neydanı'nda karın üzerinde drift attı.

Kaynak: İHA