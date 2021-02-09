KIRIKKALE - Okul çatısında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
09.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:40
Kırıkkale'de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri indirdi.
Kırıkkale'de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri indirdi.
Gürler Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu bahçesinde oyun oynayan bir çocuğun topu okulun çatısına kaçtı.
Topunu almak için bahçedeki bir ağaçtan faydalanarak çatıya çıkan çocuk, tekrar inemeyince mahsur kaldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, çocuğu itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı