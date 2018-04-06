Kırıkkale'de Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi Verildi

Kırıkkale Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki İlk Yardım Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerine, kent genelindeki okullarda görev yapan öğretmenler katıldı.

İlk Yardım Merkezi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nilgün Çelik, burada yaptığı konuşmada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm kamu kurumlarında ilk yardım personelinin bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Çelik, tüm okullarda ilk yardım yapabilecek personele ihtiyaç duyulduğunu belirterek, " Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde illerde ilk yardım eğitim merkezi kurulmaya başlandı. Bizler de Kırıkkale olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Müdürlüğünü Adem Cerit arkadaşımızın yürüttüğü İlk Yardım Merkezimizi kurduk. Seminerlerimizde şu ana kadar 82 kursiyerimiz eğitim aldı. Kurumlarımızın tehlike sınıflarına göre belirlemiş olduğumuz 385 kursiyerimizin daha temel ilk yardım eğitimi alacak. Bu uygulama Bakanlığımızın yapmış olduğu çok önemli çalışmalardan biri. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı olarak geniş bir aileyiz. Bu eğitimler sayesinde öğretmenlerimiz olumsuz bir durumla karşılaştıklarında yapılan doğru bir ilk yardım sayesinde hayat kurtarılmış ve sakatlanmalar en az düzeyde olacaktır. Eğitimleri tamamlanan kursiyerlerimiz görev yaptıkları kurumlarda ya da çevrelerinde olay yerine 112 Acil Servis gelene kadar anında doğru müdahale yapacak kapasiteye sahip bilgi ve beceri ile donatılmış durumdalar." dedi.

Okul ortamında yaşanabilecek çeşitli sağlık sorunlarında bilinçli ve erken müdahale olacağını belirten Çelik, yönetici ve öğretmenler olarak daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.