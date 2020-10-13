Kırıkkale'de öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti

13.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:40
Kırıkkale'de öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti

Kırıkkale'de öğretmenler, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturdu.

Kırıkkale'de öğretmenler, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek amacıyla öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Kırıkkale'de Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Bakan Ziya Selçuk'un talimatıyla ildeki 236 okulda fidan dikim etkinliğinin düzenlendiğini söyledi.

Ağaca ve yeşile uzanan elleri lanetlediklerini ifade eden Tüfekçi, "Orada birçok canlı kül oldu, ciğerlerimiz yandı. Okullarımızın tamamında fidan dikimi gerçekleştirdik. Geçen yıl başlattığımız fidan dikimi projemiz kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ile 50 fidan dikimini gerçekleştirmiştik. Eğitim ve öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Ozan Kabak Fatih Terim Gökhan Töre Josef De Souza
Daha Fazla Kız Milli Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 11:52:40. #1.14#
title