Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci - Haberler
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Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci Kırıkkale'de yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karne almanın sevinicini yaşadı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karne almanın sevinicini yaşadı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili bugün başladı. Birinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla Kırıkkale'de yaklaşık 47 bin 560 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Karne sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanı ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulu'nda öğrencilere karne ve hediyelerini verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve okul idaresi karne dağıtım töreninde hazır bulundu. 7 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenler ikinci dönem için ders başı yapacak.

Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Güncel, Haber

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