Kırıkkale'de öğrenciler yerli ve milli projelere yönlendiriliyor

Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan proje ile minikler yerli ve milli çalışmalara yönlendiriliyor.

Kırıkkale Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencilerinin yanı sıra Antalya, Burdur, Ordu, Aydın ve Kocaeli'den 7 okul ve 10 öğretmen ile öğrencilerin görev aldığı 'Dikkat Mucit Çıkabilir' eTwinning projesi, miniklerin hayal dünyalarına hitap ediyor. Yerli ve milli çalışmalara yönlendiren proje ile Teknofest'e katılarak ulusal düzeyde bilgi ve beceri elde edilmesi amaçlanıyor.

Danışman öğretmen ve temsilci öğrencilerle bir araya gelen Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bu tarz projelerin gelecek nesillerin ülkenin kalkınmasına zemin oluşturduğunu kaydetti. Özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin hayallerinin hayata geçirilerek onlara fırsat tanınmasının önemine değinen Müdür Tüfekçi, gelişen ve değişen dünyaya çocukların hazırlanması gerektiğini vurguladı.

"Her ay dikkat çekici iki deneye yer veriyoruz"

Proje hakkında bilgi veren danışman öğretmen Füsun Güney, "Yürütmüş olduğumuz proje ile küçük mucitlerin merak duygularını ve öğrenme isteklerini ilerleyen yıllarda da sürdürmelerini sağlamak istiyoruz. Onlarla birlikte deneyler yaparak bilim, fen ve doğa etkinliklerine ilgilerini çekmeyi amaçlıyoruz. Projede her ay iki dikkat çekici deneye yer verilirken aynı zamanda da hedefler doğrultusunda bir önemli gün ve hafta coşku içinde kutlanıyor. Mart ayında dünyayı etkileyen Covid-19 salgınına dikkat çekmek için 'Covid'den Korkmuyorum, Mikropları Kovuyorum' deneyine yer verildi. Öğrencilerin aktif kullandıkları web-2 araçlarıyla kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası projenin ne kadar etkileyici ve dikkat çekici olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca projemiz Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan Teknofest'e de başvuruda bulunup burada da söz sahibi olmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Danışman öğretmenlerden Osman Emre Delice de, "eTwinning, öğretmenlerin farklı konularda öğrencileriyle birlikte işbirliği yaparak aktiviteler gerçekleştirebilecekleri ve kendi projelerini oluşturabildiği bir platform. Öğretmen arkadaşlarımız, eTwinning'in Avrupa düzeyinde sunduğu çevrimiçi ortamda mesleki gelişim fırsatlarını bulabilir. Öğrenme etkinlikleri öğretmenlere bir konuyu tanıtan, fikirleri uyaran ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan kısa, yoğun ve eğlenceli faaliyetlerdir. Bu sayede öğrencilerimizin de hayallerinde yeşeren fikirlere de ışık tutulması sağlanıyor" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı