Kırıkkale'de öğrenciler eTwinning projesiyle arıların ekosistemdeki önemine dikkati çekti - Haberler
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Kırıkkale'de öğrenciler eTwinning projesiyle arıların ekosistemdeki önemine dikkati çekti

Kırıkkale'de öğrenciler eTwinning projesiyle arıların ekosistemdeki önemine dikkati çekti
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de öğrenciler, "Sarı Maceranın Mucizevi Sanatı eTwinning Projesi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de öğrenciler, "Sarı Maceranın Mucizevi Sanatı eTwinning Projesi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri Sabriye Çetinkaya rehberliğinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Yunanistan, Romanya, Ürdün ve Estonya'dan 17 ortak okul ile eş zamanlı eTwinning projesi için tanıtım ve yaygınlaştırma etkinliği düzenledi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler "Sarı Maceranın Mucizevi Sanatı eTwinning Projesi" kapsamında rengarenk özel kostümler giyerek şiir ve dans gösterileriyle arıların ekosistemdeki önemine dikkati çekti.

Okul müdürü Alpay Düzenli, öğrencilerin bugün farklı bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Danışman öğretmenlerinin koordinatörlüğünde her bir öğrencinin etkinlikte görev aldığını aktaran Düzenli, "Arılar, biyolojik çeşitliliğin ve doğanın korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Arılar tozlaşmaya ve bunun sonucunda da meyvelerin ve sebzelerin oluşumuna olanak sağlamaktadır. Öğrencilerimiz bununla ilgili diğer proje ortaklarıyla farkındalık oluşturdular." diye konuştu.

Programın ardından davetlilere kekik tohumu dağıtıldı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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