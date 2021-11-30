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Kırıkkale'de öğrenci servisleri denetlendi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de öğrenci servisleri denetlendi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin, okul servis araçlarını yol güzergahlarında ve okul önlerinde denetlediği belirtildi.

Okulların açıldığı tarihten bugüne kadar toplam 80 öğrenci servisinin denetlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğe göre eksiklikleri bulunan araçlara cezai işlem uygulanmış ve söz konusu eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. Kontroller sırasında servis şoförlerinin de sorgulamaları yapılarak öğrenci taşımasına engel teşkil eden herhangi bir suç kaydına rastlanıp rastlanmadığı kontrol edilmiştir. 29 Kasım Pazartesi günü de denetimlere devam edilmiş ve 20 okul servis aracı kontrol edilmiştir. Çocuklarımızın güvenli şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla eğitim öğretim yılı süresince denetimlere aralıksız devam edilecektir."

Kırıkkale'de öğrenci servisleri denetlendi

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Kırıkkale'de öğrenci servisleri denetlendi

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