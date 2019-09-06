Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

06.09.2019 09:32
Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı oğlu Sinan A'yı (29) tüfekle yaralayan Yaşar A'nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba Yaşar A, Kırıkkale'de 3 Eylül'de evinde tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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