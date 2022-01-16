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KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de 3 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 3 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi 878. Sokak'ta Necmi Yardımcı'ya ait 3 katlı müstakil evin çatı katında yangın çıktı.

Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile doğal gaz ve elektrik firmalarının görevlileri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı 2 müstakil evde bulunan vatandaşları tahliye etti, mahallenin doğal gaz ve elektriğini kesti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürüldü.

Şömineden çıktığı değerlendirilen yangın maddi hasara neden oldu.

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

KIRIKKALE - Müstakil evin çatısı yandı

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Kırıkkale'de 3 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

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