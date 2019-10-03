Kırıkkale'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

03.10.2019 00:10
Kırıkkale'de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Başbuğ idaresindeki plakasız motosikletle Mustafa Kacar'ın kullandığı 71 DF 515 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yolu Karanfil Kuyusu mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Ebuzer Karakoç yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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