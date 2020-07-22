Kırıkkale'de motorsiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kırıkkale'de motorsiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de motorsiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Bekir Aydemir idaresindeki 71 DT 488 plakalı motorsiklet ile Koray Korkmaz'ın kullandığı 06 FA 990 plakalı otomobil, Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi'nde çarpıştı. Kazada motorsiklet sürücüsü Aydemir yaralandı. Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA