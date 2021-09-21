Kırıkkale'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya düzeneği hazırlayan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya düzeneği hazırlayan 2 kişi yakalandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya düzeneği hazırlayan 2 kişi yakalandı

Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren ve bu kişiye yardım eden şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren ve bu kişiye yardım eden şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A'nın (30) durumundan şüphelenerek üzerinde arama yaptı.

S.A'nın üst aramasında kulak içine gizlediği kulaklık, maske içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, taşınabilir wifi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirildi.

Polis ekipleri S.A. ile sınav esnasında koordine sağlayan H.K'yı da (40) bir araç içerisinde yakaladı.

H.K'nın üst aramasında da içerisinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya düzeneği hazırlayan 2 kişi yakalandı - Haberler
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