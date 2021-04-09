Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi Kırıkkale Eğitim Destek Platformu adına açıklama yapan Yasin Pekuz, 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş...

Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi

KIRIKKALE - Kırıkkale Eğitim Destek Platformu adına açıklama yapan Yasin Pekuz, 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz" dedi.

Kırıkkale Eğitim Destek Platformu üyeleri, 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi. Cuma namazının ardından Nur Camii ve Külliyesi bahçesinde toplanan platform üyeleri adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, "Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla 'silahlı kuvvetler' dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinden duyulan rahatsızlık açık edildi" dedi.

Siyasete ve milli iradeye müdahale etme niyetlerini beyan ettiklerini belirten Pekuz, "Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif dönemde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. 'Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri, içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşan bu 104 vesayet mankurtu; 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrısı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" diye konuştu.

Pekuz, "15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerinde aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi
Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi
Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi
Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Diego Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 'Montrö bildirisi' tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:54:43. #1.15#
title