Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

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Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı, Hasan Ay - Güncel
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Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. İl Müftülüğünce Nur Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Kırıkkale Belediyesi tarafından da namaz sonrası vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Miraç Kandili, Kırıkkale, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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