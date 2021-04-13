Son dakika haberi | Kırıkkale'de minik öğrencilerden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haberler... Kırıkkale'de minik öğrencilerden polislere sürpriz kutlamaKIRIKKALE'de, 'kavga var' ihbarı üzerine, verilen adrese sevk edilen polis ekipleri, minik öğrencilerin sürprizi ile karşılaştı.

Kırıkkale'de minik öğrencilerden polislere sürpriz kutlama

KIRIKKALE'de, 'kavga var' ihbarı üzerine, verilen adrese sevk edilen polis ekipleri, minik öğrencilerin sürprizi ile karşılaştı.

Kentte faaliyet gösteren özel bir anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle polislere sürpriz kultama yapmak istedi. 155'e 'Okulda kavga var' ihbarında bulunulmasıyla verilen adrese emniyet ekipleri sevk edildi. İhbar edilen adresteki okula giren polisler, sürpriz kutlama ile karşılaştı. Emniyet ekibini ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen minik öğrenciler, polislere pasta ikram etti. Öğrencilerle birlikte pastanın üstündeki mumları üfleyen polisler, kutlama için öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı