Kırıkkale'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Veysel Gökbayrak'ın kullandığı 16 KIS 31 plakalı motosiklet, Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde Aytaç Şafak idaresindeki 71 BE 848 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan Gökbayrak, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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