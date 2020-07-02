Kırıkkale'de minibüsle bir evin çatısı yandı
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Kırıkkale'de minibüsle bir evin çatısı yandı

Kırıkkale'de park halindeki minibüste çıkan yangın, bir evin çatısında da zarara neden oldu.

Kırıkkale'de minibüsle bir evin çatısı yandı
02.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:44

Kırıkkale'de park halindeki minibüste çıkan yangın, bir evin çatısında da zarara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Orhan Gazi Caddesi 1334. Sokak'ta park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede minibüsün yanında bulunan tek katlı müstakil evin çatısına sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken evin çatısı da zarar gördü.

Kaynak: AA

Manşet

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