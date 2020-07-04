Kırıkkale'de minibüs devrildi: 5 yaralı
Kırıkkale'de minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
04.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:08
Kırıkkale'de minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Adem Çelik (50) yönetimindeki 38 UA 010 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 39. kilometresinde Keskin ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Sefa (8), Şule (16), Merve Melek (17) ve Aynur (50) Çelik yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA