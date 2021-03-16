Kırıkkale'de mezarlıklarda bahar temizliği

Kırıkkale Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeni Mahalle Mezarlığı'nda başlatılan çalışmaların mezarlık içerisinde bulunan yabani ot, çim biçme ve temizlik olarak devam ettiği belirtildi.

Mezarlıkların temizliğin ardından hem daha güzel bir görünüme kavuşacağı hem de vefat eden yakınlarını ziyaret eden vatandaşların daha rahat ziyaretlerini gerçekleştirebilecekleri aktarılan açıklamada, "İlk etapta Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yapılmakta olan yabani ot, çim biçme ve mezarlık temizliği çalışmalarının tamamlanmasıyla şehrimizde bulunan diğer mezarlıklarda da aynı bakım ve temizlik çalışmaları yürütülecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen