Kırıkkale'de METYAP Toplantısı

Kırıkkale'de Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) Toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen toplantıda, Mesleki Eğitim Merkezleri eski adıyla çıraklık eğitim merkezlerinde yapılan değişiklikleri paylaşacaklarını söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimde paradigma değişikliğine gittiklerini anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Hem kanuni düzenleme hem de alt mevzuat anlamında belirli bir noktadan alıp, yeni çark sistemi diyebileceğimiz bir noktaya getirdik. Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Kanunu ile kurulmuş ve geçmişine baktığımız zaman Ahi Evran Veli'nin kurmuş olduğu Ahilik sisteminin bugün bu kanun kapsamında yürütüldüğü bir faaliyet. Ülkemiz genelinde 600'ün üzerinde okul ve kurumumuzda çıraklık eğitim sistemini uyguluyoruz. Kanuni düzenlemeler ve eylem planlarımız öncesinde 70 bin seviyelerinde olan çırak öğrenci sayımız, bugün itibarıyla 150 bin civarında."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da çıraklık eğitim sistemi konusunda devletin ve MEB'in ciddi çalışmaları olduğunu, bu çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Kendilerinin de bu çalışmalara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Varlı, oda olarak mesleki eğitimdeki açığı kapatmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise nihai hedeflerinin vatanını, milletini seven, ülkesine ve bayrağına bağlı, bunun yanında bu ülkeye katma değer katan bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

MEB'in bunun için her yerde canla başla çalıştığını aktaran Tüfekçi, Kovid-19 sürecinde de aynı hızla ve en iyi şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Oda ve birlik temsilcileri ve mesleki ağitim merkezi müdürlerinin katıldığı toplantı, yapılan sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen