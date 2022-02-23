Kırıkkale'de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin farklı mahallelerinde zamanla yıkılmaya yüz tutmuş yapıların madde bağımlılarının uğrak noktası olmaması ve çevreye zarar vermemesi için belediyenin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu yıl da metruk binaların yıkımına devam edildiği aktarılan açıklamada, "Çalışma yapılacak bölgelerde gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, çevreye rahatsızlık veren yapıların yıkımlarını iş makineleriyle yerine getiriyor. Gelen şikayetler ve kolluk ekipleriyle muhtarların tutanakları ile harekete geçen ekipler, gerekli yasal işlemlerin ardından yıkım kararı aldıkları binalarda yıkım çalışmalarına başlanıyor." ifadelerini kullanıldı.