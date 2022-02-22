Kırıkkale'de metruk binada çıkan yakın söndürüldü
AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yuva Mahallesi 2470. Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada yangın çıktı.
Çevrede devriye görevi yapan polis ekipleri, binadan yükselen dumanı fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel