Kırıkkale'de metruk binada çıkan yakın söndürüldü - Haberler
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Kırıkkale'de metruk binada çıkan yakın söndürüldü

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de metruk binada çıkan yakın söndürüldü

Kırıkkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yuva Mahallesi 2470. Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada yangın çıktı.

Çevrede devriye görevi yapan polis ekipleri, binadan yükselen dumanı fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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