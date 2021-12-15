Kırıkkale'de metruk binada çıkan yakın söndürüldü - Haberler
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Kırıkkale'de metruk binada çıkan yakın söndürüldü

Kırıkkale'de metruk binada çıkan yakın söndürüldü
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı.

Binadan çıkan dumanı fark eden çevredeki esnaf, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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