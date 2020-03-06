Kırıkkale'de Mehmetçik için dua edildi

06.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:46

Kırıkkale'de Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için dua edildi.

Nur Cami ve Külliyesi'ndeki programda din görevlileri Murathan Önder ve Yakup Öney tarafından Yasin ve Fetih sureleri okundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit olan askerler ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, programın ardından vatandaşlarla selamlaştı.

Kaynak: AA