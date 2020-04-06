Kırıkkale'de maske stoklayan biri sağlıkçı 3 şüpheli yakalandı Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla maske stokladıkları tespit edilen biri sağlıkçı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla maske stokladıkları tespit edilen biri sağlıkçı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Başsavcılığının koordinesinde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan ve stoklayan kişi ve işletmelere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Yahşihan ilçesinde düzenlediği operasyonda, bir apartmanda 5 bin 150 koruyucu maske ele geçirdi.

Operasyonda, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde psikolog olarak görev yapan B.Ç, Ankara'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan B.S. ve inşaat mühendisi A.Y. gözaltına alındı.

Yetkili kurumlardan izin almadan satmak amacıyla maske stokladıkları belirlenen şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA