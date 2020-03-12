Kırıkkale'de maske fiyat denetimi
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Kırıkkale, Zabıta, Güncel

Kırıkkale'de maske fiyat denetimi

KIRIKKALE'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

12.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:54
Kırıkkale'de maske fiyat denetimi

KIRIKKALE'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle koruyucu maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddiaları nedeniyle defterdarlık ve belediye zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldığı bildirildi. Kentte eczaneler, ecza depoları, medikaller ve diğer satış noktaları olmak üzere toplam 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu iş yerlerinin 8'inde söz konusu ürünlerin bulunduğu, 16'sında ürünlerin satışının olmadığı tespit edilmiştir. Denetimlerde tutulan tutanakları haftalık olarak bakanlık reklam kurulunda değerlendirmek üzere gönderilmektedir. Ayrıca gelen şikayetlerin kolonya ve dezenfekte ürünlerde yoğunlaşması üzerine denetim yapmak üzere iki ekip kurularak söz konusu iş yerlerine denetimler devam etmektedir" denildi.Açıklamada ayrıca, vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğü 'ALO 175' hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilecekleri bildirildi.


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Kaynak: DHA

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