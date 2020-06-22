Kırıkkale'de 'maske' denetimi yapıldı: 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesildi
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Kırıkkale'de 'maske' denetimi yapıldı: 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesildi

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, Kırıkkale'de korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske' denetimi yapan polis ekipleri, 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesti.

Kırıkkale'de 'maske' denetimi yapıldı: 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesildi
22.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:04

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, Kırıkkale'de korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske' denetimi yapan polis ekipleri, 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesti.

Korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla 81 ilde olmak üzere maske takma zorunluluğu getirildi. Bu önlemler çerçevesinde Kırıkkale'de de denetimler sıklaştırıldı. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapan polis ekipleri, toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL'lik para cezası kesti. Kentteki çoğunluğun 'maske' takma kuralına uyduğu görülürken maskesiz mendil satan bir çocuğa da maske verdi. Banka önlerinde bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafe kuralları sık sık hatırlatıldı. Ekip araçlarıyla da 'maske ve sosyal mesafe' anonsları yapıldı.

"Maske kullanımı baya artmış durumda"

Kırıkkale'de maske kullanımının epey arttığını ve kurallara uyulduğunu belirten 24 yaşındaki Yasin Savaş, "Hükumetimizin ve Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla ve de Valimiz Yunus Sezer beyin koordinesinde gerçekten bugün Kırıkkale'de maske kullanımı baya artmış durumda. Bu yönden sevinçliyiz. İnşallah devam eder ve bu illetten kısa sürede kurtulur, normal hayatımıza döneriz. 'İnsanların cebinde akrep vardır' diye bir tabir vardır. İnsanların cebine dokunamazsınız. Cezayı kesmek amacıyla değilde virüsten korumak amacıyla olduğuna inanıyorum. İnsanlar şöyle algılıyor; 'bak bak devletin paraya ihtiyacı var ceza kesiyor' gibisine böyle bir durum yok. Uymayan olursa kesilmesi çok doğrudur. İnsanların hayatını tehlikeye atıyorsam kesilsin" diye konuştu.

"Cadde ve sokaklarında maskesiz hiçbir kimse yok"

Vatandaşların maske olayına daha ciddi davrandığını ifade eden Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Ağa Pehlivanlı, "Bugün maske olayına halkımız daha ciddi davranıyor. Şu anda Kırıkkale'nin cadde ve sokaklarında maskesiz hiçbir kimse yok. Vatandaşlarımıza yardımcı olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Valimiz Belediye Başkanımız bu olayı titizlikle takip ediyor. Güvenlik güçlerimiz sahada. Elimizden geldiği kadar birimiz hepimiz diyerek bir birimizi kollamak maksadıyla her konu da bir birimize yardımcı oluyoruz. Ayrıca buradaki vatandaşın biraz daha duyarlı olması ceza 900 lira oldu. Vatandaş ceza yememek için daha ciddi davranıyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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