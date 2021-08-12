Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
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Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı

Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında her yıl il afet ve acil durum müdürlüklerince yapılması gereken yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatı Vali Yardımcısı Ömer Ulu başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında her yıl il afet ve acil durum müdürlüklerince yapılması gereken yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatı Vali Yardımcısı Ömer Ulu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tatbikatın yerel düzey çalışma grubu operasyon planlarının ana çözüm ortağı olan koordinasyon kurulu üyelerinin katılımı ile İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatın merkez üssü Keskin ilçesi Kurşunkaya köyünde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği baz alınarak icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatbikatımızda İl Afet Müdahale Planı ana çözüm ortağı tüm kurum ve kuruluşların aynı sistem üzerinden haberleşmesine ve süreçleri yönetmesine imkan sağlayan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) yazılımı kullanılıştır. Tatbikatın amacı, afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan çalışma grup teşkilini ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görerek, ihtiyaç duyulabilecek kapasiteyi ve sistemin çalışmasında meydana gelebilecek eksiklikleri tespit etmektir."

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Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı
Kırıkkale'de masabaşı ve saha deprem tatbikatı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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