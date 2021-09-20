Kırıkkale'de marketlerde ffiyat denetimi

Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde haksız fiyat artışına yönelik denetim yaptı.

İl Müdürü Seyfettin Çetiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın talimatlarıyla yerel, genel zincir marketlerde, süpermarketlerde temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı ve etiket denetimlerine devam etiklerini aktardı.

Denetimlerde temel gıda maddelerinin alış ve satış fiyatları üzerinden Kar marjlarının incelendiğini belirten Çetiner, şunları kaydetti:

"Raf ve kasa etiket fiyatlarının birbirini tutup tutmadığı da denetlenmektedir. Fahiş kar marjı olan ürünlerin tespit edilmesi halinde Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmektedir. Kurulunca yapılan inceleme sonucunda fahiş fiyat kanaatine varılan işletmelere idari para cezası uygulanmaktadır. Denetimlerimiz marketlerde, perakende ve toptan satış işletmelerinde il genelinde rutin olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğüne, ALO 175 Tüketici Hattı'na ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilirler."