Kırıkkale'de Market Açılışında İzdiham

Kırıkkale'de bir market açılışında izdiham yaşandı.

Samsun Bulvarı'nda yeni açılan bir markette indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi izdihama neden oldu. Kilogramı 1 liraya düşen 10 ton patates ve soğan 2 saatte tükendi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayan, yaptığı açıklamada, indirimli satışların açılış dolayısıyla 2 gün boyunca süreceğini söyledi.

Kilogramı 1 liraya düşen 10 ton patates ve soğanın iki saatte bittiğini ifade eden Ayana, "4 saatte 5 bin ekmek 25 kuruştan satıldı. Aslında tüm reyonlarımızda indirimler vardı. Halkımızın en çok ekmek, patates ve soğana yöneldi. Her zaman satışlarımızda indirimli birimler zaman zaman devam ediyor. Bizler milyarlarca para verip sanatçılarla açılış yapmaktansa zararına yaptığımız satışlarla halkımıza destek olup onlara indirim yaptık. Çokta huzurluyuz." diye konuştu.

Açılışa CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Uyar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.