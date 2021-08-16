Kırıkkale'de mandıranın çatısını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'de mandıranın çatısını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de mandıranın çatısını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de bir mandıranın çatısında kullanılan sacı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir mandıranın çatısında kullanılan sacı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez bağlı Ahılı köyündeki bir mandıranın çatısında kullanılan sacın çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin M.A. (25) ve M.B.Y. (27) olduğunu tespit etti.

Çaldıkları malzemeleri bir hurdacıya sattıkları belirlenen şüpheliler, kent merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalıntı malzemeleri alan iş yeri sahibi hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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